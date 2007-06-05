Розмова з Махатмою. Слова Володимира Путіна, музика Олега Скрипки

Думка

“Надоел мне этот ваш последний русский. И предпоследний – тоже” (з кінофільму “Гардемарины, вперед”)

От яке дивне відчуття. Думаєш, ніби давно й дуже добре знаєш людей. Не тільки близьких - роками політики показують свою сутність. Найперше, звичайно, діями. От Путін, який завжди боровся з демократами, ніколи особливо не доводив, що він радикальний прихильник демократії. Але й особливо не заперечував свого відношення до розгонів демонстрацій – так, кількома відмовками. Мовляв, для мене це не загроза, й мені вони (опозиціонери-демократи) нецікаві.

А тут раптом – видав. І оце не знаю, чи всерйоз, чи жартома. Чи плакати мені від такого стану подій, чи сміятися із надзвичайно “дотепного” путінського жарту.

Ось він, пасаж, де в інтерв’ю західним журналістам Владімір Владіміровіч назвав себе останнім демократом (задля більшої об’єктивності наводжу в оригіналі з сайту президента РФ):

«ШПИГЕЛЬ»: Господин Президент, бывший Федеральный канцлер Герхард Шрёдер назвал Вас демократом чистой воды. Считаете ли Вы себя таковым? В.ПУТИН (смеется): Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке – ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. «ШПИГЕЛЬ»: И нет никаких тенденций в Вашей стране по возвращению к тоталитарному режиму? В.ПУТИН: Это полное вранье, не верьте никому.”

Ось так, не більше й не менше. Навіть не знаю, чи потрібні коментарі. Велика планета, а немає з ким чаю попити останньому демократові. Прикро. Так ось анекдот згадую. Зустрічаються дві подруги – одна “розфуфирена”, інша – у ватнику й валянках. "Ти знаєш, - каже друга, - як не стало Версаче, так і вдягнути стало абсолютно нічого..."

Ось таке і з нашим "демократичним" сусідом, якому, після смерти справжніх, матьорих демократів – Піночета і Хусейна - вже немає з ким обговорити демократичні процеси у світі. Адже хто такі Фідель Кастро і Кім Чен Ір? Для розбудови світової авторитарної демократії потрібні справжні імперії з могутніми арміями, ракетами далекого радіусу дії та потужними запасами нафти і газу.

З “українськими хлопцями”, які “себе дискредитували, і справа іде до суцільної тиранії”, теж хоч не зв’язуйся. Готували з ними демократію, готували – ще з 2004 року... Ідеологами “демократичну” кампанію підсилювали, політтехнологами забезпечували, грошей давали...

У Білорусі, певно, теж не склалося з демпроцесами. Щойно заявили, що платити нову ціну за газ – це занадто, так і пішли у них перекоси в бік тоталітаризму. Тільки про це – тссс.... Може, ще виправляться.

І – бач, як Європа підкачала. Жорстоко поводяться з демонстрантами. Б’ють їх кийками (от, приміром у Росії ви таке колись бачили?), і навіть стріляють гумовими кулями. А в США (не повірите!) є бездомні, там – в американській тюрмі Гуантанамо – тримають людей без суду і слідства...

Ось такі в світі жахи кояться. А от у нас, прєкрасная маркіза....

І за це необхідно продовжити строк президентського правління, ну хоча б до семи років. Це так, щоб порядок зберігався. А там, дивись, проведем “правильну” Думу, змінимо Конституцію... І впровадимо режим “президентської демократії”.

Тоді вже ніхто не скаже, що в Росії недемократична влада.

Цікаво, про що Путін не договорив з Махатмою?

Наталка Лущенко, Київ