Загинув італійський шоколадний магнат
22:08, 18 квітня 2011Разное
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Ферреро був у Південній Африці
Італійський шоколадний магнат П`єтро Ферреро загинув в результаті нещасного випадку в Південній Африці, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представника компанії Ferrero.
Подробиці інциденту поки не повідомляються.
Ферреро був виконавчим директором групи Ferrero, якій належить Nutella і Kinder.
Італійська газета Corriere della Serra повідомила, що 48-річний Пьетро Ферреро був у Південній Африці у відрядженні.
Газета процитувала представника групи Ferrero, який заявив, що "наразі ми одержуємо уривчасті новини, що точно відбулося - поки не відомо".
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