Загинув італійський шоколадний магнат

Італійський шоколадний магнат П`єтро Ферреро загинув в результаті нещасного випадку в Південній Африці, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представника компанії Ferrero.

Подробиці інциденту поки не повідомляються.

Ферреро був виконавчим директором групи Ferrero, якій належить Nutella і Kinder.

Італійська газета Corriere della Serra повідомила, що 48-річний Пьетро Ферреро був у Південній Африці у відрядженні.

Газета процитувала представника групи Ferrero, який заявив, що "наразі ми одержуємо уривчасті новини, що точно відбулося - поки не відомо".