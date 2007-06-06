У Києві відкриється виставка безпородних собак ”Кубок Барбоса - 2007”

Перша в історії Києва виставка безпородних собак "Кубок Барбоса - 2007" відбудеться 9 червня у Парку Дружби народів . Організатор - Молодіжна Ліга Захисту Тварин. Гасло виставки - "Для дружби не важлива порода". У програмі заходу - виставка собак, лотерея, благодійний ярмарок, конкурси з призами для дітей, виставка фотографій і дитячих робіт, показ собачої моди "Щасливчики-2007" та ін. Початок реєстрації учасників о 12-00. Відкриття виставки - о 13-00. Телефон: 8-066-182-18-87.