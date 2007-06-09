Німецький гонщик здійснив навколосвітню подорож за 180 днів

Німецький гонщик Райнер ЦІТЛОУ здійснив навколосвітню подорож за 180 днів на автомобілі Volkswagen Caddy EcoFuel.

Як передає MIGnews, потужність цієї моделі не перевищує 109 кінських сил, вона працює виключно на стислому природному газі – найбільш екологічному виді рідкого пального. При його спалюванні утворюється приблизно на 75% менше окислу вуглецю, ніж при використанні бензину. Крім того, автомобіль практично не має вихлопу у вигляді частинок сажі.

Загальна протяжність подорожі склала 45 000 кілометрів. Під час подорожі довелося долати пустелі, гори і безлюдні місця.

Рекорд 36-річного шукача пригод з Манхайма занесено до Книги рекордів Гіннеса – його досягнення відмічено як перетин п`яти континентів на екологічному виді транспорту.