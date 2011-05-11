Пригоди китайської гречки на Поділлі

Я завітав до супермаркету “Таврія-В” і спробував сфотографувати цінник з виробником закордонної гречки. Однак наштовхнувся на супротив...

Не секрет, що крупа гречана віднедавна перетворилася на дефіцитний товар для більшості пересічних українців. Тобто сама присутність ребристих зерен зафіксована на прилавках супермаркету або продуктових ринках, а ось споживацька доступність до неї не та, яку б хотілося бачити. Тому український доблесний уряд на чолі з Миколою Азаровим прийняв рішення наситити співвітчизників гречаною крупою з Піднебесної. Дешевою, за ціною 14 грн/кг!!! У підсумку друга особа держави не стримала слово й китайська крупа заполонила мережу “Таврія В” за ціною 17,90 грн/кг. Як з’ясувалося, це тільки початок гречаної епопеї.

Не для преси

У Хмельницькому крупа гречана від виробника mаde in China спокійно розмістилася в супермаркеті “Таврія-В”. Це поки що єдиний продавець у обласному центрі, який вирішив продавати імпортний продукт з прицілом на неабиякий зиск. Ціна, як уже говорилося, 17,90 грн/кг, що на 1,10 грн. нижче від базарної. Автор цих рядків завітав до супермаркету “Таврія-В” і спробував сфотографувати цінник з виробником закордонної гречки. Однак наштовхнувся на супротив. Спочатку охорона заявила, що на це потрібен спеціальний дозвіл адміністрації магазину та сказала дочекатися директора супермаркету пана Олександра. За мить підійшов їхній шеф, який зауважив, що це не його магазин (?), мовляв, телефонуйте в Одесу, де розташовано головний офіс “Таврії-В”. Після кількох хвилин вдалося таки почути голос компетентної людини. Як зазначив Олександр Приходько (це відповідальний з центрального одеського офісу “Таврія-В”), у мережі виникли проблеми з реалізацією китайської гречки. Про конкретику він відмовився говорити, але попросив не робити знімків цінника та виробника (“Маde in China”). На цьому закінчився мій перший ранковий похід до “Таврії-В”.

Буквально через годину я знову навідався до цього супермаркету вже в амплуа пересічного покупця. Вирішив придбати китайську гречку, на яку неофіційно поставили гриф “цілком таємно”. І наштовхнувся на таку аферу. Працівники магазину зняли вивіску з цінником китайської гречки, натомість встановили іншу: “Крупа гречана вагова. 17,90 кг”. Тож я буцімто купую українську гречку, насправді ж мені підсовують товар сумнівної якості. Хоча на вигляд культура з Піднебесної нічим не поступається українській.

До речі, про якість. Супермаркету „Таврія-В” Хмельницька філія” цього року за результатами незалежного порівняльного споживчого тестування супермаркетів присвоєно використання знаку “Довіра споживача” у рекламі власних торговельних послуг. Що ж, похвально, чого не скажеш про сьогоднішній випадок із введенням споживачів у оману.

Тепер щодо інших супермаркетів на кшталт “Сільпо” та “Фуршет”, які, за словами генерального директора компанії «Хліб Інвестбуд» (постачальник китайської гречки в Україну. — Авт.) Роберта Бровді, виявили бажання продавати іноземну крупу. У згаданих мережах Хмельницького поки що затишшя. Так, адміністратор “Фуршету” повідомила кореспондентові УНІАН, що команди продавати китайську гречку ще не надходило. Утримуються від коментарів у мережі “Сільпо”, яка нині реалізує хмельницьку гречку за ціною трохи більш як 18 гривень.

Між іншим, днями перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку ОДА Володимир Кальніченко на прямій телефонній лінії заявив, що китайської гречки на території Хмельниччини не виявлено. За його словами, максимум її можуть завести з інших регіонів держави. Відповідні домовленості можуть здійснювати постачальники з приватними фірмами, які торгують крупою.

Гречка-фантом

У Хмельницькій облдержадміністрації про появу китайської гречки на теренах краю чують уперше. Зокрема, заступник голови Хмельницької ОДА з питань АПК Володимир Галищук зазначив, що особисто не стикався з гречкою іноземного виробництва. При цьому запевнив, що її якість нормальна. “Що стосується супермаркету “Таврія-В”, то обласна влада не регулює там цінову ситуацію, а тим паче не вказує, якою продукцією торгувати. Якщо керівництво мережі прийняло рішення реалізувати китайську гречку, значить, це їм вигідно”, — прокоментував він. І додав: для тих громадян, котрі хочуть купити справжню українську гречану крупу, потрібно зачекати тиждень. “28 травня в Хмельницькому відбудеться черговий сільськогосподарський ярмарок, на якому гречана крупа продаватиметься за цінами виробника: 14-14,5 грн/кг”, — сказав посадовець.

Попри те, на центральному продуктовому ринку Хмельницького гречана крупа ось уже майже три місяці демонструє цінову витримку — 19 грн/кг. Ця вартість незмінна в усіх продавців. За словами продавця пані Олени, вона заробляє на кожному проданому кілограмі одну гривню. “Не думайте, що ми тут з людей знімаємо три шкури! Я беру на складі крупу по 18 грн/кг. Кожному покупцеві, який бере крупи, даємо безплатно кульок, який коштує 7 копійок. Тепер нескладно порахувати наші заробітки”.

Обласний куратор аграріїв Володимир Галищук резюмує, що влада цього року збільшує площі посівів гречки порівняно з минулим роком на 6,5 тис. га — до 35 тис. га. На його думку, це дасть змогу після збору врожаю впливати на цінову ситуацію.

Віталій Тараненко, власкор УНІАН у Хмельницькому