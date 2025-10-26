Одного з грабіжників заарештували в аеропорту, коли він готувався до посадки на рейс до Алжиру

У Франції затримали двох злочинців, підозрюваних у пограбуванні Лувру минулої неділі. Як повідомляє Le Figaro, злочинців заарештували в суботу ввечері. Операція була проведена близько 22:00 бригадою по боротьбі з бандитизмом.

Одного з грабіжників заарештували в аеропорту Руассі, коли він готувався до посадки на рейс до Алжиру, іншого - в районі Сен-Дені. При цьому, за даними джерела видання в поліції, другий заарештований у районі Парижа прямував до Малі. Їхніх спільників усе ще шукають.

За даними слідства, у галереї Наполеона злодії залишили понад 150 доказів: ДНК, відбитки пальців та інші сліди.

Відео дня

Також повідомляється, що в п'ятницю частину непокраденої колекції ювелірних виробів, а також деякі з найцінніших експонатів Лувру було передано Банку Франції. Колекції розмістили в головному сховищі Банку Франції, розташованому на глибині 26 метрів під землею, де вже зберігається майже весь золотий запас Франції та низка національних скарбів.

Пограбування Лувру - що відомо

У неділю, 19 жовтня, четверо злочинців проникли в галерею Аполлона. Двоє з них були в жовтих жилетах для маскування під працівників музею. Ще двоє керували скутерами, на яких зловмисники втекли. Рівно за вісім хвилин їм вдалося розбити кілька вітрин і втекти з вісьмома коштовностями.

Повідомлялося, що серед викрадених прикрас були тіари, намисто і сережки, які колись належали французьким королевам та імператриці Євгенії.

У середу, 22 жовтня, Лувр знову відкрився для туристів, проте галерея Наполеона, де сталося пограбування, залишається недоступною на час слідства.

Вас також можуть зацікавити новини: