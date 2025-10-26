Експерти називають санкції значними, але сумніваються в їхньому негайному впливі на військові цілі РФ.

Нові санкції США стануть серйозним ударом по Росії, проте навряд чи негайно змінять військові цілі Володимира Путіна, пише ABC News.

Як підкреслюють аналітики, Путін дуже вміло зривав наміри Дональда Трампа зайняти жорстку позицію. Але схоже, зрив саміту в Будапешті став останнім ударом, зазначає Марія Снігова, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"І врешті-решт адміністрація вирішила, що для тиску на Путіна недостатньо просто пряника, потрібні й батоги. Я думаю, що [санкції] - давно назріле рішення, але краще пізно, ніж ніколи, і є надія, що це лише перший крок у такому необхідному напрямку", - пише вона.

Який вплив матимуть санкції?

"Ці санкції були б поганою новиною для Путіна за будь-яких обставин, але зараз вони більш значущі, ніж можуть здатися", - заявив Стівен Сестанович, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.

Економічна ситуація в Росії останніми місяцями погіршилася: знизилися доходи від експорту нафти і палива, зберігається інфляція та нижчі темпи зростання.

"В останні кілька років економічне зростання було досить хорошим, тому тоді вони, можливо, не мали б такого впливу", - сказав Сестанович. "Але зараз це просто ще один головний біль, який Путіну не потрібен".

Водночас, на думку експертів, наскільки ці нові санкції завадять Росії, багато в чому залежатиме від заходів, яких вживають США, особливо щодо вторинних санкцій стосовно країн і компаній, які купують російську нафту. Повніша картина наслідків санкцій стане відома, коли вони набудуть чинності 21 листопада.

Аналітики сходяться на думці, що санкції - не панацея і мають поєднуватися з посиленням військової та фінансової підтримки України.

"Я думаю, всі мають бути готові до того, що росіяни стануть значно жорстокішими у своїх атаках на Україну", - сказав Сестанович.

Він підкреслює, що необхідно дати росіянам зрозуміти, що насправді ситуація для них буде тільки погіршуватися.

"Путін дотримувався терплячого і, можливо, дещо самооманливого підходу, вважаючи, що настане момент, коли вони зможуть прорвати українські лінії, або що бойовий дух українців впаде, або західна єдність буде підірвана. Необхідно розробити політику, яка не дозволить Путіну обманювати себе".

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, США запровадили жорсткі санкції проти "Роснефти" і "Лукойлу". Обмеження спрямовані на посилення економічного тиску на Кремль через війну проти України. Європейські союзники швидко підтримали рішення Вашингтона, а деякі країни, які торгували з російською нафтою, почали згортати співпрацю.

Як повідомляв Bloomberg, тим, хто переконав Трампа запровадити санкції, був держсекретар США Марко Рубіо, який під час розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зрозумів, що російські позиції не змінилися з часів Аляски.

