Не так давно українські військові зафіксували застосування росіянами нових реактивних КАБів.

Окупанти почали застосовувати керовані авіабомби (КАБ) із реактивним двигуном для ударів по Україні, але українські системи протиповітряної оборони (ППО) здатні їх збивати.

Про це сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Суспільного. Він зазначив, що нові модифікації КАБів росіяни використовують у поодиноких випадках здебільшого для того, щоб протестувати ефективність української оборони.

Такі авіабомби вже фіксували в небі над Одеською, Миколаївською та Полтавською областями.

"Це та сама бомба, випущена із Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тож її можна перехоплювати засобами ППО", - пояснив Ігнат.

Він підтвердив, що Повітряне командування "Південь" збило два таких КАБи, ще один упав на відкритій місцевості без наслідків. Тип боєприпасів уже визначають фахівці.

Ігнат зазначив, що хоча РФ удосконалює авіаційні засоби ураження, Україна разом із партнерами також розвиває свої оборонні спроможності.

Кілька тижнів тому було зафіксовано перші за час повномасштабної війни удари КАБами по низці населених пунктів України.

В України є два способи протидії новим КАБам, якими окупанти б'ють по українських містах, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він зазначив, що Україна потребує більш далекобійних ракет класу "повітря-повітря" для винищувачів.

