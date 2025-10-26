Російські розвідслужби розмістили на затонулому судні підводні пристрої, які дають змогу керувати безпілотниками і підводними роботами.

Росіяни, ймовірно, створили в районі затонулого в Балтійському морі порома "Естонія" таємний полігон для підводних операцій. Він призначений для спостереження за військово-морською активністю країн НАТО. Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що пором "Естонія" затонув 1994 року під час шторму дорогою з Таллінна до Стокгольма. Унаслідок аварії судна загинули 852 людини. Після події влада Фінляндії, Естонії та Німеччини закрила доступ до "Естонії".

Згідно з розслідуванням, російські розвідслужби розмістили на затонулому судні підводні пристрої, які дають змогу керувати безпілотниками і підводними роботами. Також ці пристрої можуть збирати акустичні сигнатури військових кораблів і підводних човнів НАТО.

Джерела із західних служб розвідки розповіли журналістам, що за цими операціями стоїть Головне управління глибоководних досліджень РФ. Це секретний підрозділ, що підпорядковується безпосередньо російському Міноборони.

У розслідуванні йдеться про те, що Головне управління глибоководних досліджень РФ контролює флот із суден спецпризначення, міні-підводних човнів і підводних безпілотників. Одним із таких суден є розвідувальний корабель "Янтарь", який ВМС країн-членів НАТО неодноразово виявляли поблизу підводних кабелів і критично важливих об'єктів інфраструктури в Північному і Балтійському морях.

Крім того, в розслідуванні згадується те, що російські компанії довгі роки закуповували передові західні технології підводного спостереження за допомогою мережі посередників. Деякі з таких фірм були зареєстровані на Кіпрі.

РФ купує західні технології для захисту атомного підводного флоту - що відомо

Раніше The Washington Post із посиланням на оприлюднені фінансові та судові документи, а також інформацію західних спецслужб писало, що Росія захищає свій атомний підводний флот в Арктиці за допомогою системи підводного спостереження, для створення якої використовує високотехнологічне обладнання, придбане в американських і європейських компаній. Для цього Москва користується секретною мережею закупівель.

За словами експертів, це є частиною секретного багаторічного проєкту зі створення невидимої мережі спостереження в Арктиці. У цьому регіоні діють російські підводні човни з міжконтинентальними балістичними ракетами на випадок ядерного конфлікту зі США.

