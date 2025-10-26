Причини цього рішення викликають багато запитань.

Данія раптово відмовилася від наміру закупити новітній зенітно-ракетний комплекс Barak MX ізраїлського виробництва. Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що від ізраїльського ЗРК відмовиллися на користь "найбільш підходящих засобів", здатних забезпечити "швидкий та ефективний розвиток" данської ППО. За його словами, гроші спрямують на інші ініціативи, що "вимагають більшої оперативної бойової міці, включно із найшвидшою підготовкою наземної системи протиповітряної оборони".

Як зазначають аналітики, заява Міноборони Данії насправді нічого не пояснює. ЗРК Barak MX, який ппланувалося купити, є досить хорошою зброєю. Окрім того, що він може перехоплювати балістичні ракети, данцям пропонували його в унікальній модифікації, що здатна придушувати сигнали управління БПЛА. Друге стало не менш актуальним останнім часом на тлі появи "невідомих" дронів по всій Європі. До того ж ізраїльтяни обіцяли передати комплекс вже у 2026 році.

Як зазначає Defense Express, відмова від ізраїльської зброї може носити політичний характер, оскільки на тлі війни в Газі відносини Ізраїля з багатьма країнами ЄС різко погіршилися. Але не виключено, що причини все ж технічні, або ж сторони просто не змогли домовитися про умови угоди.

"Можливо, данські фахівці вирішили поки що зосередитися на раніше оголошеному плані із закупівлі ЗРК різних типів на понад 9 млрд доларів включно із SAMP/T, а для протидії дронам пошукати окреме цільове рішення - не виключено, що з опорою на український досвід з урахуванням гучної нещодавньої заяви про те, що Данія не буде купувати озброєння, яке не довело свою ефективність в Україні", - пише Defense Express.

ЗРК Barak MX - що це за зброя

Barak MX — це багаторівнева система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена компанією Israel Aerospace Industries (IAI). Вона призначена для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет, безпілотників та інших повітряних цілей на різних дистанціях. Система має модульну архітектуру, що дозволяє інтегрувати її у сухопутні, морські чи комбіновані оборонні мережі.

Barak MX використовує три типи ракет — Barak-MRAD, Barak-LRAD і Barak-ER, які забезпечують ураження цілей на відстані від 35 до 150 км. Комплекс включає багатофункціональний радар EL/M-2084 (той самий, що застосовується в системі "Залізний купол"), пускові установки та командний пункт управління. Система побудована за принципом "plug-and-fight": кожен елемент може працювати автономно або бути об’єднаний у єдину мережу, що забезпечує високу живучість і гнучкість у бою.

Barak MX уже перебуває на озброєнні Ізраїлю, Індії, Марокко, Колумбії, Філіппін та низки інших країн. Комплекс вважається конкурентом таких систем, як американські Patriot PAC-3 чи європейські SAMP/T, пропонуючи при цьому меншу вартість і швидшу адаптацію до конкретних потреб оборони.

