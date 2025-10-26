На Одещині через зміну клімату, яка спровокувала посуху, заповідна територія, відома своїм біорізноманіттям, пройшла справжнє випробування на виживання.
Про це повідомили у Нижньодністровському національному природному парку. Науковці оприлюднили знімки, на яких можна побачити як жахливо влітку виглядали заповідні землі.
"Цього літа Дністровські плавні нагадували не зелене море з очерету й води, а виснажену землю, що тріскає під ногами. Сонце палило так, що навіть чайки шукали тінь, а ставки й озера відступали день за днем, залишаючи тільки порепаний мул і сліди колишнього життя", - поділились фахівці.
Науковці підкреслили, що Нижній Дністер завжди був серцем біорізноманіття. Тут гніздяться чаплі, баклани, мешкають видри, нереститься риба, ростуть водяні лілії й латаття. Однак це літо стало випробуванням навіть для найстійкіших видів.
"Неймовірна спека, мінімальна кількість опадів, зниження рівня води в річці й лимані - усе це створило ефект "висушеного серця". Зменшення води - це не просто менше риби. Це розрив природного ланцюга життя: водорості не ростуть - комахи зникають - птахи не знаходять корму - змінюється поведінка ссавців. Кожна втрата тут - як випавший вузол у мережі, що тримала рівновагу цілої екосистеми", - пояснили дослідники.
За їхніми словами, зміна клімату - не щось далеке, це вже поруч: у тріщинах пересохлих ставків, у спалених сонцем очеретах, у міграції птахів, які прилітають пізніше або зовсім минають водно-болотні угіддя в Одеській області.
За оцінками екологів, за останні 25 років біорізноманіття світу скоротилось більш ніж на третину, і якщо тенденція збережеться - через кілька десятиліть планет втратить ще мільйони видів.
У нацпарку підкреслюють, що біорізноманіття - своєрідна природна броня від кліматичних змін. Ліси, торфовища, річкові плавні, морські трави тощо поглинають вуглець і охолоджують планету. Коли вони гинуть, клімат лише прискорює свій руйнівний біг.
"У Нижньодністровському нацпарку ми щодня бачимо цю боротьбу - між спекою і вологістю, між людиною і природою, між втратою і надією. Ми знаємо: відновлення навіть одного ставка, одного очеретяного поясу, одного виду - це крок до збереження життя для всіх", - додають науковці.
Зміна клімату на Одещині
Нагадаємо, влітку у басейні Дністра спостерігалося зниження рівнів води. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомляли, що причина цього - спека та відсутність дощів, характерна для меженного періоду (липень-вересень). Проте фахівці стверджували, що це - сезонне явище.