За словами науковців, коли гинуть ліси та трава, клімат лише прискорює свій руйнівний вплив.

На Одещині через зміну клімату, яка спровокувала посуху, заповідна територія, відома своїм біорізноманіттям, пройшла справжнє випробування на виживання.

Про це повідомили у Нижньодністровському національному природному парку. Науковці оприлюднили знімки, на яких можна побачити як жахливо влітку виглядали заповідні землі.

"Цього літа Дністровські плавні нагадували не зелене море з очерету й води, а виснажену землю, що тріскає під ногами. Сонце палило так, що навіть чайки шукали тінь, а ставки й озера відступали день за днем, залишаючи тільки порепаний мул і сліди колишнього життя", - поділились фахівці.

Науковці підкреслили, що Нижній Дністер завжди був серцем біорізноманіття. Тут гніздяться чаплі, баклани, мешкають видри, нереститься риба, ростуть водяні лілії й латаття. Однак це літо стало випробуванням навіть для найстійкіших видів.

"Неймовірна спека, мінімальна кількість опадів, зниження рівня води в річці й лимані - усе це створило ефект "висушеного серця". Зменшення води - це не просто менше риби. Це розрив природного ланцюга життя: водорості не ростуть - комахи зникають - птахи не знаходять корму - змінюється поведінка ссавців. Кожна втрата тут - як випавший вузол у мережі, що тримала рівновагу цілої екосистеми", - пояснили дослідники.

За їхніми словами, зміна клімату - не щось далеке, це вже поруч: у тріщинах пересохлих ставків, у спалених сонцем очеретах, у міграції птахів, які прилітають пізніше або зовсім минають водно-болотні угіддя в Одеській області.

За оцінками екологів, за останні 25 років біорізноманіття світу скоротилось більш ніж на третину, і якщо тенденція збережеться - через кілька десятиліть планет втратить ще мільйони видів.

У нацпарку підкреслюють, що біорізноманіття - своєрідна природна броня від кліматичних змін. Ліси, торфовища, річкові плавні, морські трави тощо поглинають вуглець і охолоджують планету. Коли вони гинуть, клімат лише прискорює свій руйнівний біг.

"У Нижньодністровському нацпарку ми щодня бачимо цю боротьбу - між спекою і вологістю, між людиною і природою, між втратою і надією. Ми знаємо: відновлення навіть одного ставка, одного очеретяного поясу, одного виду - це крок до збереження життя для всіх", - додають науковці.

Зміна клімату на Одещині

Нагадаємо, влітку у басейні Дністра спостерігалося зниження рівнів води. У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомляли, що причина цього - спека та відсутність дощів, характерна для меженного періоду (липень-вересень). Проте фахівці стверджували, що це - сезонне явище.

