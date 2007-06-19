Джулія Робертс народила сина
17:33, 19 червня 2007Разное
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Генрі Деніел важить 4 кілограми
19 червня знаменита голлівудська актриса Джулія Робертс народила третю дитину - сина, якого назвали Генрі Деніелом. Як повідомила в інтерв`ю журналу People представниця зірки Марсі Енгельман, хлопчик вагою майже 4 кг з`явився на світ в одній з клінік Лос-Анджелеса. Його батько - 38-річний кінооператор Денні Модер, за якого актриса вийшла заміж у липні 2002 року.
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