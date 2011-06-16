ДАІ шукає очевидців ДТП, у якому загинула людина

Державтоінспекція столиці просить відгукнутися свідків ДТП, що трапилося 15 червня у Києві біля гіпермаркету «PRAKTIKER», у якому загинула людина.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні УДАІ м.Києва.

«О 3.55 на Кільцевій дорозі, 12 (Святошинський район), неподалік будівельного гіпермаркету «PRAKTIKER», невстановленим автомобілем скоєно наїзд на молодого чоловіка, який переходив проїзну частину у непередбаченому для цього місці. Після чого, водій не зупинившись, залишив місце пригоди… Унаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

У ДАІ додають, що у діях водія вбачається порушення п. 2.10 Правил дорожнього руху (у разі причетності до ДТП водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).

«Столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також в усіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу. Крім того, розпочав працювати телефон для СМС повідомлень: (063) 7682020», – зазначають в автоінспекції Києва.