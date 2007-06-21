Винуватцю скандальної ДТП у центрі Києва присудили 34 гривні штрафу

34 гривні штрафу за перевищення швидкості. Таке покарання присудив винуватцеві скандальної ДТП Сергію Калиновському Шевченківський суд Києва, передає 5 канал.

Як відомо, тридцятого травня на бульварі Лесі Українки у Києві Сергій Калиновський, який є нерідним сином одного з власників "РосУкрЕнерго" Дмитра Фірташа, на великій швидкості врізався в інший автомобіль. Водій протаранених Жигулів - прапорщик міліції - загинув. Померла також пасажирка БМВ Сергія Калиновського, яка сиділа поруч з водієм. З численими травмами її доставили в реанімацію, але врятувати життя дівчини було неможливо. Винуватця трагедії одинадцятого червня затримали в аеропорту при спробі вилетіти чартерним рейсом до Ізраїлю. Сергій Калиновський, згідно з рішенням суду був взятий під варту, але 11 червня Шевченківський суд відпустив його під підписку про невиїзд.