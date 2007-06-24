Хрещатик пофарбують у темно-коричневий колір

Незабаром Хрещатик набуде свого "фірмового вигляду". Можливо, до Дня Незалежності.

Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з захисту і впорядкування головної вулиці Києва. Реклама і різні банери торговий-розважальних закладів матимуть мінімально допустимі розміри (швидше за все, не більше 1—2 метрів) і не закриватимуть архітектурні родзинки міста, кондиціонери мають висіти в чітко визначених місцях (де саме — вирішать), а вікна фарбуватимуть в один колір. Для Хрещатику це темно-коричневий.

"Повинно бути мінімум реклами, наметів, літні кафе необхідно оформляти в колір, близький до відтінку будівлі, що стоїть поряд. Тоді ми побачимо, який красивий Київ і його архітектура 50-х років", — сказав депутат Київради Ігор Добруцький. За чий рахунок буде наведено марафет, ще не з`ясували. Можливо, ресторани і магазини підремонтують фасади самі, а ось вікна мешканцям упорядкує місто.

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