Переможці XXIX Московського кінофестивалю

На урочистій церемонії закриття XXIX Московського Міжнародного кінофестивалю оголошений переможець. Кращим фільмом основної конкурсної програми журі назвало "Подорож з домашніми тваринами" Віри Сторожевої. Головні ролі у фільмі, що переміг, зіграли Ксенія Кутепова і Дмитро Дюжев.

Вера Сторожева закінчила вищі курси режисерів і сценаристів. Вона знімалася у фільмах Кіри Муратової, а також виступила як сценарист кількох фільмів. Сторожева зняла 25 телевізійних документальних стрічок і п`ять ігрових, серед яких "Небо. Літак. Дівчина" і "Грецькі канікули".

У фільмі "Подорож з домашніми тваринами" розповідається історія дівчини, яка була продана заміж в 16 років з дитячого будинку. Тільки проживши 20 років з нелюбою і жорстокою людиною, вона знаходить свободу після її смерті.

Кращим режисером на ММКФ був названий італієць Джузеппе Торнаторе за фільм "Незнайомка". Одержуючи приз, який йому вручив Емір Кустуріца, Торнаторе сказав, що присвячує свою перемогу актрисі Ксенії Раппопорт, яка зіграла у фільмі головну роль.

Приз за кращу жіночу роль одержала угорська актриса Кірсті Стубо за фільм "Опіум". Кращим актором фестивалю був визнаний француз Фабріс Лукіні, який зіграв у картині "Мольєр".

Спеціальним призом кінофестивалю журі відзначило грузинську стрічку "Російський трикутник" Алеко Цабадзе.

У конкурсі "Перспективи", участь в якому взяли 10 фільмів, перемогла картина латвійського режисера Юріуса Поскуса "Монотонність". Йому також видали 10 тисяч метрів плівки для зйомок наступної стрічки.

Приз імені Станіславського "Я вірю" за видатну акторську майстерність цього року дістався відомому польському акторові Даніелю Ольбрихському. Він одержав приз з рук французького режисера Клода Лелюша.

Приз міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕССІ дістався картині Лариси Садилової "Нічого особистого". А приз глядацьких симпатій розділили кінострічки "Незнайомка" і "Мольєр".

Лента.ру