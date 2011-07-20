В'язні СІЗО відзначили народження з галасом на цілу Росію

Слідчі органи проведуть перевірку щодо посадовців слідчого ізолятора в підмосковному Серпухові, де ув`язнені влаштували костюмовану вечірку, повідомляє слідчий комітет Росії.

Кілька днів тому в інтернеті з`явилися фотографії, на яких ув`язнені СІЗО №3 Серпухова святкують день народження одного з арештантів.

Люди на знімках вбрані в маскарадні костюми, на столі червона ікра і пляшки спиртного. Вечірку знімали на мобільний телефон, а фотографії були викладені в соціальній мережі в інтернеті.

"Слідчими органами СК РФ по Московській області організована дослідча перевірка даних про грубе порушення правил внутрішнього розпорядку в слідчому ізоляторі міста Серпухова, які стали можливими в результаті зловживання своїми повноваженнями посадових співробітників або при їх потуранні", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки слідчі встановлять, яким чином в камері опинилися заборонені предмети (телефон, ніж), а також як і за чий рахунок здійснювалося придбання та доставка продуктів харчування.