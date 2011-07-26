Дорожний інспектор погнався за порушником і збив пішохода

У Москві проводиться дослідча перевірка щодо інспектора дорожно-патрульної служби, який збив людину на Можайському шосе. Про це повідомили в прес-службі головного слідчого управління.

За даними відомства, 25 липня о 23:10 співробітник Державної інспекції безпеки руху переслідував Volkswagen Touareg без номерів, водій якого, грубо порушуючи правила дорожнього руху, рухався по розділовій смузі.

На відстані за 60 м від пішохідного переходу службова автомашина Ford Focus з вімкненими світловими і звуковими сигналами збила чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці. Потерпілий перебуває в лікарні у тяжкому стані.