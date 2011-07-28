У Криму горіла фура з коньяком

Співробітники МНС врятували з вантажного автомобіля, що загорівся на дорозі в Криму, чотири тисячі пляшок коньяку – понад 75% вантажу, який прямував до міста Цюрупінськ Херсонської області.

MAN, що належить приватному підприємцю з Одеси, спалахнув у Першотравневому районі півострова увечері в середу через коротке замикання електропроводки, повідомила прес-служба кримського управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

«Водій помітив дим, що йде з-під кабіни, зупинив вантажівку і вийшов з неї. Загасити займання вогнегасником не вдалося», - йдеться в прес-релізі.

Коли на місце події прибули рятувальники, кабіна тягача вже згоріла, і полум`я перекидалося на лівий борт вантажівки. Пожежні врятували причіп вантажівки і частину вантажу. Нанесений вогнем збиток встановлюється.