На Хортиці встановлять найвищий у країні флагшток

У Запоріжжі на острові Хортиця встановлять найвищий в Україні флагшток для державного прапора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, «з ініціативою встановлення на курганному насипі біля Музею історії запорізького козацтва у східній частині острова Хортиця найвищого в країні флагштока для підняття державного прапора України, виступила Запорізька облдержадміністрація».

За даними керівництва Національного заповідника «Хортиця», який підтримав ідею, завдяки флагштоку на Хортиці «полотнище державного прапора підніметься на рекордну висоту: 85-90 метрів: 15 метрів - висота кургану, 40 метрів – висота хортицьких скель над водою у місці установки і 30-35 метрів – висота самого флагштоку».

Проектом створення найвищого флагштоку в Україні, за даними ЗОДА, передбачено також облаштування оглядового майданчика на вершині кургану, де його буде встановлено, будівництво зручної для підйому пішохідної естакади і установку скульптурної композиції, присвяченої козацькому минулому Запорізького краю.