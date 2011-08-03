ДТП в Криму: один загиблий, шестеро травмовані

У Криму одна людина загинула, ще шестеро, зокрема двоє шестирічних дітей, отримали травми внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ.

«Шевроле», в якому їхали кияни, врізався в «Опель» із жителями Житомирської області вдень 2 серпня в Первомайському районі півострова.

«Водій "Шевроле Авео", рухаючись зі сторони Красноперекопська в напрямку Сімферополя, з невстановлених причин виїхав на смугу зустрічного руху й допустив зіткнення з "Опель Астра"», - йдеться в повідомленні.

В аварії загинув 41-річний чоловік - водій «Опеля».

Травми різного ступеня тяжкості отримали троє пасажирів «Опеля» (жінка, дівчинка й хлопчик) і троє пасажирів «Шевроле» (двоє чоловіків і жінка).