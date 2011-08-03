Танго з Фемідою, або Декілька слів на захист судді Кірєєва

Події в Печерському суді давно перетворилися на багатосерійний політичний серіал. Голлівудські сценаристи і майстри мильних опер ще перехоплюватимуть один в одного сюжетні ходи, засновані на діях Юлії Тимошенко. Мабуть, з часом нам належить побачити блокбастер «Суд над Юлею». Поки ж екс-прем`єр усіма силами намагається вирішити декілька різних завдань і зберегти свободу. Не тільки для політичного маневру, але й особисту.

Юлія Тимошенко захищає свої інтереси з відчайдушністю людини, притиснутої до стінки. Засідання Печерського суду, що слухає справу за звинуваченням екс-прем`єра в перевищенні службових повноважень і нанесенні державі збитків під час підписання газових контрактів із Росією в січні 2009 року, раз у раз перетворюються на бенефіс опозиційного політика. Юлія Володимирівна «скромно» проводить аналогії між собою і Георгієм Дімітровим, який виграв в 1933 році в нацистській Німеччині процес у справі про підпал рейхстагу. Правда, чомусь важко уявити вождя болгарських комуністів, який би вів закулісні переговори з бонзами НСДАП, а Тимошенко ще два роки тому намагалася домовлятися з Віктором Януковичем про внесення змін до Конституції.

Але не ворушитимемо минуле. Тимошенко намагається сьогодні одночасно підірвати авторитет суду і отримати майданчик для проголошення опозиційних маніфестів. Принаймні, початок судового процесу в її справі екс-прем`єр використовувала для політичних заяв максимально продуктивно. Коли суд увійшов у стадію рутинної роботи (до речі, завдяки процесу в справі Тимошенко багато українців отримують уявлення про хід суду), Юлія Володимирівна постаралася піти на загострення. Відмови вставати під час звернення до судді і підкреслено різкі коментарі дозволяють стверджувати: Тимошенко грає на межі фолу. Вона творчо осмислила реакцію послів західних країн на її допит в Генеральній прокуратурі в червні, що тривав кілька годин і не особливо стримує себе у виразах. Максимальна дискредитація суду і моральне знищення судді Кірєєва – з цими завданнями на старті процесу Тимошенко практично впоралася, хоча сьогодні Родіон Кірєєв намагається відповідати своїй відомій підсудній.

Цікаво відзначити, що професійні юристи оцінюють поведінку Тимошенко скептично. Декілька столичних адвокатів, які погодилися відповісти на питання про «головний процес» року в Україні, виявилися практично одностайними в своїх оцінках того, що відбувається в залі Печерського суду. Вони назвали помилковою тактику захисту із затягуванню часу і постійну ротацію захисників Юлії Володимирівни. Показово, що видалення захисника Сергія Власенка його колеги-юристи назвали обгрунтованим, відзначивши, що суддя Кірєєв мав право чинити так само. Не викликало сумнівів у адвокатів право судді закликати до порядку нардепів, які знаходяться в залі суду. Члени фракції БЮТ-«Батьківщина», як відомо, намагаються надати моральну підтримку своєму лідерові, що нагадує ярмарок з прицілом на парламентські вибори 2012 року.

Юристи відзначають, що телевізійна трансляція процесу не є синонімом його відвертості, і відзначають, що суддя Кірєєв не мав права переносити його з Печерського суду. Напевно, слід нагадати, що проведенням судових процесів при великому скупченні ґав відрізнялися Радянський Союз і нацистська Німеччина в 30-і роки. Адвокати нагадали, що право на суд присяжних поки не знайшло відображення у вітчизняному законодавстві, і вважають, що суддя справедливо не допустив до захисту Тимошенко іноземних адвокатів. На думку правознавців, у захисників екс-прем`єра було достатньо часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Те, що відбувається в залі Печерського суду, все більше нагадує запальне танго, що місцями балансує на межі політичної пристойності. Очевидно, що Тимошенко торпедує юридичну процедуру для підвищення власного рейтингу. Але він, як свідчать соціологи, останнім часом в українських політиків не росте.

Євген Магда