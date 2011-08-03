У Києві мотоцикл на величезній швидкості врізався в тролейбус

Сьогодні вранці рух по вулиці Теліги в Києві був практично заблокований через страшну аварію.

Як повідомляє "Сегодня",мотоцикліст на величезній швидкості врізався в тролейбус номер 18, який вивертав по Дегтярівській з тролейбусного депо. Мотоцикліст загинув на місці.

За словами очевидця, мотоцикл повністю розбитий. У результаті близько години весь транспорт, який рухався від Троєщини і Петрівки, не міг проїхати у бік Шулявки – всіх завертали ще на Сирці.