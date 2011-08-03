Водій побив жінку-паркувальницю паркувальним стовпчиком

Сьогодні у центрі Львова - на вулиці Валовій - водій побив жінку-паркувальницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, водій відмовився платити за стоянку і вдарив оператора паркування металевим паркувальним стовпчиком.

Зараз усі обставини інциденту з’ясовують працівники правоохоронних органів.

«Слід зазначити, що випадки, коли водії застосовують силу до операторів паркування трапляються досить часто. Цього тижня подібний інцидент стався у Львові на вулиці Раппопорта, де водій відмовився платити. Цей випадок теж розслідують правоохоронні органи», - зазначив директор львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Семен МИСЯК.