Міністр: коли не включиш телевізор - ведмедів змушують пити горілку

До грудня 2011 року Міністерство екології і природних ресурсів планує побудувати вольєри для ведмедів, які проживають у придорожніх ресторанах.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава відомства Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

«Коли не включиш телевізор, весь час показують ведмедів, які мордуються у ресторанах і якихось готелях придорожніх. Міністерство цього року у заповіднику «Синевір» (у Закарпатті – УНІАН) здасть величезну закриту територію, збудовану згідно з європейською практикою вольєру, в якій житимуть усі зібрані з таких закладів тварини», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. Він повідомив, що всього таких тваринних буде поселено близько 80.

«Скільки можна терпіти знущання ресторанів, де “веселі” компанії змушують ведмедів пити горілку - і радіють з цього», - підкреслив міністр.

Він відзначив, що запрошує журналістів відвідати відкриття цієї вольєри.