Майор поліції побив шестирічного хлопчика в дитячому садку

У Кірові (РФ) 36-річний майор поліції, командир взводу патрульно-постової служби П. побив шестирічного вихованця дитячого садка, передає Радіо Свобода.

Як повідомив слідчий відділ Жовтневого району Кірова, майор «на грунті особистих неприязних відносин завдав кількох ударів дитині в ділянку обличчя та голови«. У хлопчика залишилися синець і садно. Побиття сталося в роздягальні дитячого садку.

Як стало відомо, напередодні син майора поскаржився батькові, що один із хлопчиків його кривдить. Батько вирішив поговорити з кривдником «як чоловік з чоловіком».

Офіцер поліції нещодавно успішно пройшов переатестацію, на службі характеризувався позитивно. Після того, що сталося майор П. написав рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ.

Порушено кримінальну справу за статтею "завдання побоїв". Якщо провину поліцейського буде доведено, йому загрожує штраф до 40 тисяч рублів або обов`язкові роботи до 180 годин.