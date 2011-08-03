В аварії загинув працівник ДАІ

У Чернігові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув працівник обласного Управління ДАІ, троє пасажирів госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

За інформацією співробітника сектору, ДТП сталося сьогодні вранці у центрі Чернігова. Водій автомобіля "Audi" внаслідок розриву колеса виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Reno".

У результаті зіткнення водій автомобіля "Audi", 1977 року народження, загинув на місці, троє пасажирів отримала тілесні ушкодження. Одна із двох жінок, які перебували в автомобілі, нині в реанімації.

"За даним фактом проводиться перевірка. Швидкість автомобіля встановлюється, призначена експертиза", - сказав представник УМВС в області.

На час аварії працівник ДАІ не перебував на службі.