Суд вирішив, що покер не відноситься до азартних ігор

20 липня Цивільний суд у Тулузі (Франція) виніс ухвалу у справі звинуваченого в «організації турніру з покеру без спеціальної ліцензії», повідомляє Sport.ua.

За законами Франції, тільки обмежене коло операторів, які мають державну ліцензію, може організовувати «азартні ігри».

Захист будувався на тому, що покер - це не азартна гра. Свідками виступили чемпіони Франції з шахів і бриджу, професори математики, а також професійні покеристи. Врешті, суд прийняв їх докази і визнав покер грою, результат в якій залежить не від везіння, а від навичок учасників.

Рішення, яке було прийнято у цій справі, може істотно вплинути на гральний бізнес. Якщо воно залишиться чинним, то покер більше не потраплятиме під дію закону про азартні ігри. Покер-клубам, включно з комп`ютерними, більше не знадобиться ліцензія уряду, та й податки вони платитимуть вже абсолютно інакше.

Покер вперше визнаний "грою майстерності" у Франції. Щоправда, деякі кроки в цьому напрямку робилися й раніше. 2009 року апеляційний суд у Версалі ухвалив, що «покер - це азартна гра, в якій вплив успіху на результат знижується на великій дистанції».

Утім, рішення Цивільного суду Тулузи оскаржене урядом країни, зараз справа про статус покеру перебуває на розгляді Верховного суду, який вже може винести абсолютно іншу ухвалу.