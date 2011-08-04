Кабмін увів спеціальний збір для виробників і імпортерів шин

Кабінет міністрів України за ініціативи Міністерства екології і природних ресурсів зобов`язав виробників і імпортерів автомобільних шин оплачувати подальшу утилізацію зношених автомобільних шин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ з посиланням на відповідне рішення Кабміну, прийняте на засіданні уряду.

«З усіх виробників і імпортерів шин стягуватиметься певна плата, яка дорівнюватиме вартості утилізації, що дозволить очистити величезні території і припинити практику спалювання шин», - сказав міністр.

За його словами, на даний час до міністерства вже звернулися близько 5 потенційних інвесторів, готових побудувати в Україні потужне виробництво з утилізації шин.

Міністр відзначив, що оптимальною і найбільш поширеною на сьогодні у світі технологією утилізації шин є переробка їх на крихту для подальшого використання при будівництві доріг.

Згідно з матеріалами, розданими на прес-конференції, Кабмін вніс зміни до постанови № 915 від 26 липня, відповідно до яких для виробників і імпортерів шин вводяться обов`язкові норми утилізації зношених шин: на 2011 рік – 10% загальної маси, на 2012 рік – 15%, на 2013 – 20%, на 2014 – 25%, на 2015 – 30% і 35% - для всіх подальших років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ вжити заходів з підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.