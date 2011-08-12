На Донеччині встановлять пам'ятник чеховській панночці

У місті Харцизьку, що на Донеччині, урочисто закладено камінь на тому місці, де буде встановлений пам`ятник відомому російському письменникові Антону Чехову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харцизької міської ради, церемонія закладення каменя відбулася на Привокзальній площі Харцизька у липні, а пам`ятник буде незабаром виготовлений за проектом скульптора Олександра ШАМАРІНА і архітектора Миколи ПІДДУБНОГО.

У даному проекті довкола пам`ятника-постаменту вирізані рельєфи персонажів А.Чехова, які мають безпосереднє відношення до міста Харцизька. Серед них - «панночка із вікна» на станції Харцизьк, про яку у 1887 році письменник дуже яскраво написав у листі до сестри Марії, згадуючи про свою поїздку того року із Москви до Таганрога.

Як повідомляв УНІАН, відкритий конкурс на кращий проект пам`ятника А.Чехову відбувся у Харцизьку з 15 грудня 2010 року по березень 2011 року. У конкурсі брали участь 6 авторів із Донецька і Львова, які представили на суд журі 9 проектів пам`ятника.

Крім звичайних критеріїв відбору - оригінальність ідеї, архітектурно-художня виразність тощо - необхідно було враховувати зв`язок письменника з історією міста, про яке він написав кілька рядків у листі до сестри.

Довідка УНІАН. А.Чехова, згадуючи про поїздку з Москви до Таганрога навесні 1887 року, написав у листі до своєї сестри Марії такі рядки: «Станція «Харцизька». 12-а година дня. Погода чудова. Пахне степом і чути, як співають птахи... Потім прогулянка по платформі. У крайньому вікні другого поверху станції сидить панночка (чи пані, дідько її знає) у білій кофтинці - млосна і вродлива. Я дивлюся на неї, вона - на мене... о, дивовижна мить! Отримав катар у серці – та й поїхав далі...»