Ціни на бензини і дизпальне (по марках)

З 5 по 12 серпня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу, з 5 по 12 серпня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися так:

- бензин А-80 – збільшилися на 0,2% - з 9,50 грн./літр до 9,52 грн./літр;

- бензин А-92 – збереглися на рівні 9,95 грн./літр;

- бензин А-95 – збереглися на рівні 10,26 грн./літр;

- дизельне пальне – знизилися на 0,2% - з 9,73 грн./літр до 9,71 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.