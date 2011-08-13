У Північній Осетії загинули двоє українців

За повідомленням Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, на території Республіки Північної Осетії-Аланії загинули двоє українців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Генконсульство з’ясовує інформацію про обставини справи та опрацьовує питання щодо репатріації тіл українців на Батьківщину.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.