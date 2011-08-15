На Камчатці застрелили ведмедицю-людожера з трьома ведмежатами

Камчатські мисливствознавці в неділю, 14 серпня, вислідили і застрелили ведмедицю, яка напередодні вбила 19-річну дівчину та її батька.

"Звіра виявили в районі річки Паратунка в Єлізовському районі, де і сталася трагедія. В суботу вдень ця ведмедиця задерла 19-річну дівчину та її батька", - повідомив представник агентства з охорони і використання тваринного світу в Камчатському краї.

Мисливцям також довелося застрелити трьох однорічних ведмежат, оскільки мати, імовірно, нагодувала їх м'ясом туристів. На думку фахівців, ведмежата надалі могли становити небезпеку для людини.

Ведмедиця напала на сім'ю, коли батько з донькою відпочивали на природі. Хижак несподівано вискочив з лісу і атакував чоловіка.

"Дівчина викликала по мобільному телефону допомогу, але поки підмога їхала, ведмедиця вбила і дочку", - розповів мисливствознавець.

До речі, на Камчатці з початку року вбито вже 15 агресивних ведмедів, але випадок нападів цих тварин на людей зафіксовано вперше за рік.

ТСН