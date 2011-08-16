Автопробіг на підтримку Тимошенко (фоторепораж)

У Києві у понеділок пройшов автопробіг на підтримку екс-прем`єр-міністра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Півсотні автомобілів з жовто-блакитними і партійними прапорами проїхали вулицями Києва, натискаючи на клаксони.

Автопробіг стартував від пам’ятника «Батьківщини-Матері».

На Хрещатику, перед Печерським судом, де відбувається суд над Тимошенко, прихильники екс-прем’єра зустріли автоколону під звуки національного гімну і вигуками «Свободу Юлі!» і «Слава Україні!».

Учасники автопробігу повільно проїхали перед Печерським райсудом, заполонивши центральну вулицю Києва прапорами «Батьківщини».

При цьому, як зазначають народні депутати, з боку працівників міліції були спроби зупинити автопробіг.

«На Європейській площі ДАІ зупиняла машини, не пояснюючи своїх дій», - повідомив народний депутат Сергій Пашинський.

Незважаючи на спроби співробітників Державтоінспекції завадити руху автомобілів, учасники акції проїхали через весь Київ.

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