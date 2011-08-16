У Києві закривають в'їзд Дарницьким мостом з лівого берега на правий

У Києві автомобільний рух з лівого берега на правий у бік мосту Патона буде перекрито з 10 годин ранку 16 серпня по 21 серпня ц.р. включно у зв`язку з продовженням будівельних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), яка є замовником будівництва.

Згідно з повідомленням, на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро в Києві триває робота з будівництва автомобільного з`їзду з лівого берега на правий у бік Кончі-Заспи.

«У зв`язку з будівельно-монтажними роботами із з`їзду з лівого берега на правий в бік Кончі-Заспи, для заїзду будівельної техніки, підвезення асфальту й укладання асфальтового покриття, заїзд з лівого берега на правий у бік мосту Патона буде закрито з 10 години ранку 16 серпня по 21 серпня 2011 року включно», - відзначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро з лівого на правий берег. 31 березня 2011 р. - відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег. У травні також було відкрито автомобільний проїзд з правого берега на лівий, із заїздом з боку мосту Патона. Для завершення будівництва залишилося відкрити ще один заїзд з лівого на правий берег - у напрямку Кончі-Заспи.