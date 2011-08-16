У Болгарії в ДТП потрапив автобус з українськими туристами

У Болгарії поблизу міста Варна у ДТП потрапив автобус з українськими туристами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на Генеральне консульство України у Варні.

За даними Генконсульства, сьогодні, 16 серпня, в результаті зіткнення пасажирського автобуса з українськими туристами та легкового автомобіля загинули двоє громадян Болгарії та 11 громадян України отримали незначні травми і були доставлені до обласної лікарні м.Варна.

За інформацією болгарських медиків, після надання необхідної медичної допомоги потерпілим, ближчим часом вони будуть виписані з лікарні.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України у Варні та Департаменті консульської служби МЗС України.