Намети біля Печерського суду охороняють психологи

Охорону громадського порядку біля Печерського райсуду Києва здійснюють 70 правоохоронців.

Про це повідомляє УЗГ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці проводять щодня понад 100 профілактичних бесід із учасниками масових заходів. У місці проведення масових заходів працюють профілактичні групи працівників міліції, до складу яких входять психологи.

Групи постійно проводять профілактичні бесіди із прихильниками різнополярних політичних сил щодо толерантного ставлення до опонентів, дотримання норм поведінки у громадських місцях та недопущення порушень громадського порядку.

Так, як зазначили в УЗГ МВС, вчасно втрутившись у чергову конфліктну ситуацію між опонентами та прихильниками колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що виникла близько 14.00 біля арки входу до Печерського районного суду м. Києва, працівники міліції локалізували та не допустили її розвитку.

Міліція в черговий раз звертається до учасників масових заходів із проханням проявляти витримку, взаєморозуміння, повагу до опонентів та не допускати порушень громадського порядку.