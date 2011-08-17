Де розмістити всі машини, що приїдуть на Євро-2012?

Киян та гостей столиці під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року проситимуть по можливості не користуватися власним автотранспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Турніру УЄФА Євро 2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, як влада вирішуватиме проблему паркування автомобілів під час турніру, зокрема, біля стадіону “Олімпійський”, оскільки очікується, що до столиці приїде багато вболівальників на власних авто, М.ЛУБКІВСЬКИЙ сказав, що питання це зараз опрацьовується.

“Справа в тому, що ми рекомендуватимемо всім мешканцям Києва і громадянам, які приїдуть до нас, гостям, користуватися, насамперед, громадським транспортом. Ясна річ, багато людей, у випадку київського стадіону чи харківського, проживає безпосередньо біля спортивних споруд, тому містами буде розроблена система, яка допоможе вболівальникам зручно добиратися до своїх домівок чи паркуватися. Але цей процес зараз триває”, - сказав він.

Як повідомлялося, Київ та Львів уже розробили схеми мобільності вболівальників під час проведення Євро-2012. Мова йде про створення ефективної системи управління транспортними потоками у містах, що могла б забезпечити швидкий та зручний рух фанів від аеропорту, вокзалу, з кільцевої дороги до стадіону і центру міста та у зворотних напрямках.

Довідка УНІАН. Фінал Євро-2012 триватиме з 8 червня по 1 липня.