Похорон Василя Джарти (фоторепортаж)

Рідні та близькі на церемонії похорону голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти, в м. Макіївка, 18 серпня.

Поховали Василя Джарти на кладовищі «Козачому» з почестями і за православним обрядом.

Прем`єр-міністр АРК В.Джарти помер вночі 17 серпня у віці 53 років через хворобу. За даними ЗМІ, наприкінці минулого року лікарі виявили у Василя Джарти рак, у Німеччині йому зробили операцію, і він пройшов курс лікування.

Після цього прем`єр-міністр АРК повернувся на роботу в уряді автономії. Василь Джарти очолював Раду міністрів Криму з березня 2010 року. Він також керував кримським відділенням Партії регіонів.

Фото Валентини Наумової / УНІАН

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