Екс-губернатор Одеської області збив на мотоциклі пішохода

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Микола Сердюк постраждав 28 серпня у результаті дорожньо-транспортної пригоди в Одесі. Про це з посиланням на "Контекст-Причерноморье" пише "Дзеркало Тижня. Україна".

Як повідомила старший інспектор сектору зв`язків із громадськістю Управління державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, майор міліції Олена Яковчук, «вчора, 28 серпня, о 16:05 було скоєно наїзд на пішохода. На вулиці Вільямса з боку вулиці Академіка Корольова рухався мотоцикл „Хонда Валькірія Руна“, який здійснив наїзд на 48-річного пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Водій мотоцикла 1956 року народження має стаж керування мототранспортом 15 років.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали пішохід (політравма, закрита черепно-мозкова травма, забої та гематоми) і водій мотоцикла (струс мозку, рана тім`яної області справа і закритий перелом плечової кістки).

«Тут провина пішохода очевидна. І ми ще раз просимо всіх пішоходів бути обережними і не переходити дорогу у невстановлених місцях, тому що транспортний засіб за своїми технічними характеристиками не завжди здатний швидко загальмувати», — додала О.Яковчук.

За інформацією агентства, за кермом мотоцикла був екс-губернатор М.Сердюк.