Рятувальники ліквідували осине гніздо у дитсадку
22:50, 31 серпня 2011Разное
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Повідомляє київське ГУ МНС
Учора у Києві рятувальники ліквідували осине гніздо у дитячому садку у Святошинському районі міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, гніздо знаходилось під підлогою у кімнаті для відпочинку.
Група хіміків Спеціального аварійно-рятувального загону столичного МНС прибрала з приміщення дитячі ліжка, демонтувала частину підлоги і дезактивуючим розчином «Атрікс» ліквідувала осине гніздо. Ніхто від укусів комах не постраждав.
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