Київській міськадміністрації віддадуть шлях до аеропорту

Організатором перевезень на приміському автобусному маршруті між Києвом і аеропортом «Бориспіль» виступатиме Київська міська державна адміністрація, яка надасть повноваження з організації перевезення пасажирів між столицею і міжнародним аеропортом.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, відповідний проект Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України « Про автомобільний транспорт» було затверджено на засіданні Кабінету міністрів України 31 серпня 2011 року.

Запропонованими змінами до зазначеного законопроекту буде вдосконалена процедура організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Згідно з діючою редакцією Порядку проведення конкурсу, організатором на автобусному маршруті загального користування на міжміському і приміському маршрутах, які проходять від Києва до населених пунктів Київської області та які не виходять за межі території області, виступає обласна держадміністрація. Як відзначають в міністерстві, передача права організації перевезень пасажирів на автобусному маршруті між столицею і аеропортом «Бориспіль» КДМА дозволить забезпечити транспортне обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу на належному рівні.

Відзначимо, відповідно до законодавства, проект Закону України буде подано на підпис Президенту України.