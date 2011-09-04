Азаров: продавці бензину не мають підстав підвищувати ціну

Україна імпортує значну кількість бензину для того, щоб уникнути підвищення ціни на пальне на внутрішньому ринку.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

Крім того, він зазначив, що у продавців бензину немає підстав підвищувати ціну, оскільки вони створили для себе певний «запас міцності», не знижуючи ціну на пальне пропорційно зниженню ціни на нафту, що спостерігалося протягом останнього часу.

«Ось ви створили запас міцності. Тому, давайте, шановні, тримайтеся на ось цих запасах. Ухвалено рішення про ввезення в Україну значної кількості нафтопродуктів. Тому в сукупності все це не повинно вплинути на цінову ситуацію на ринку», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем`єр також пообіцяв, що в найближчі 2-3 тижні уряд уважно стежитиме за розвитком ситуації на ринку нафти.

«Якщо буде потрібно, ми вживатимемо відповідних заходів», - запевнив М.АЗАРОВ.