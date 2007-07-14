Британці заборонили наближатися до моря після 50 спроб втопитися

Суд заборонив Емі Бет Деламурі (Amy Beth Dallamura) із західного Уельсу наближатися до моря після того, як вона більше 50 разів намагалася втопитися, пише The Daily Mail. Врятування її життя вже коштувало платникам податків Великобританії більше мільйона фунтів стерлінгів.

Емі Бет стрибала з пірсів і причалів або просто входила в море. Починаючи тонути, вона звала на допомогу, а іноді навіть сама дзвонила до поліції, повідомляючи, що збирається піти топитися.

Один з поліцейських, що рятував жінку, одержав медаль за хоробрість, пропливши близько 300 метрів, намагаючись дістати Емі Бет з води.

Рішенням суду жінці тепер заборонено входити у воду, відвідувати пляжі й набережні. Проте минулого місяця Емі Бет за п`ять днів порушила заборона чотири рази і знову постала перед судом. Її відпустили на поруки, і оскільки до слухань у її справі Емі Бет має жити в Сассексі, заборона була розширена. Тепер жінці взагалі не можна з`являтися на узбережжі.

Раніше Емі Бет Деламура професійно займалася гольфом. Її проблеми почалися 2001 року, коли через хворобу в неї почався постійний біль у спині й ногах. Сама жінка каже, що через біль вона впала у відчай, але на психічне здоров`я не скаржиться. Експертиза також показала, що Емі Бет психічно здорова.

Лента.ру