Екологи попереджають, що раллі на джипах на Тарханкуті заборонені
Попри це, джипінг заплановано
Українські екологи попереджають організаторів раллі на джипах, яке заплановано на кінець вересня на мисі Тарханкут, про неприпустимість проведення цього заходу на заповідній території.
Відповідне звернення міститься у заяві активістів Національного екологічного центру України, переданій УНІАН.
Як зазначається у документі, проведення змагань з джипінгу на об’єктах природно-заповідного фонду є порушенням низки законів. Зокрема, Закону України «Про природно-заповідний фонд», статті 252 Кримінального кодексу України, Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища України», «Про Червону книгу України» та статті 6 Міжнародної конвенції про дикі види флори та фауни і середовище існування у Європі (Бернська конвенція). Екологи нагадали, що у 2010 році на Тарханкуті вже проводився джипінг-рейд, маршрут якого проходив заповідними територіями, після чого Міністерство охорони навколишнього природного середовища України видало наказ про заборону проведення таких проїздів цінними територіями. Окрім цього, у серпні 2010 року те ж саме міністерство доручило своїм територіальним підрозділам утриматися від погодження на землях природно-заповідного фонду ралі, фестивалів, автомобільних та інших змагань із залученням високопрохідної техніки.