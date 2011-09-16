У Києві водій притиснув даїшника склом дверцят і протягнув кілька метрів

Водій протягнув за автомобілем кілька метрів затиснутого склом дверцят інспектора ДАІ в Києві.

Про це ТСН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Києві.

Інцидент стався учора на проспекті Правди в Подільському районі.

Інспектор зафіксував порушення правил маневрування під час руху автомобіля KIA Cerato.

Крім того, за повідомленням міліції, у машини був пошкоджений бампер, а на лобовому склі автомобіля був розміщений пропуск невстановленого зразка.

Інспектор зупинив автомобіль, представився, попросив у водія документи й запитав, на якій підставі на склі автомобіля пропуск невстановленого зразка.

"Це питання обурило водія і його пасажира. Тому наступного моменту людина, яка сиділа на місці пасажира, схопила інспектора за руку, втягла його до салону автомобіля й затисла склом дверцят. У цей момент водій почав рух. Кілька метрів автомобіль протягнув за собою співробітника ДАІ і зупинився", - сказано в повідомленні.

Інспектор, зваживши обставини події, викликав допомогу. На місце інциденту прибули ще кілька нарядів міліції.

Надалі при спілкуванні з водієм і пасажиром автомобіля останні визнали свою провину й попросили вибачення перед працівником ДАІ.

Щодо водія складено адміністративний протокол за порушення правил маневрування. Пропуск невстановленого зразка вилучили.