У Києві водій притиснув даїшника склом дверцят і протягнув кілька метрів
Прибули наряди міліції
Водій протягнув за автомобілем кілька метрів затиснутого склом дверцят інспектора ДАІ в Києві.
Про це ТСН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Києві.
Інцидент стався учора на проспекті Правди в Подільському районі.
Інспектор зафіксував порушення правил маневрування під час руху автомобіля KIA Cerato.
Крім того, за повідомленням міліції, у машини був пошкоджений бампер, а на лобовому склі автомобіля був розміщений пропуск невстановленого зразка.
Інспектор зупинив автомобіль, представився, попросив у водія документи й запитав, на якій підставі на склі автомобіля пропуск невстановленого зразка.
"Це питання обурило водія і його пасажира. Тому наступного моменту людина, яка сиділа на місці пасажира, схопила інспектора за руку, втягла його до салону автомобіля й затисла склом дверцят. У цей момент водій почав рух. Кілька метрів автомобіль протягнув за собою співробітника ДАІ і зупинився", - сказано в повідомленні.
Інспектор, зваживши обставини події, викликав допомогу. На місце інциденту прибули ще кілька нарядів міліції.
Надалі при спілкуванні з водієм і пасажиром автомобіля останні визнали свою провину й попросили вибачення перед працівником ДАІ.
Щодо водія складено адміністративний протокол за порушення правил маневрування. Пропуск невстановленого зразка вилучили.