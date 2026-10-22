До 50 тисяч у жовтні: РФ зазнає рекордних втрат на фронті

За даними Генштабу, вже за 21 жовтня РФ зазнала рекордних втрат.

Жовтень стане рекордним за кількістю втрат російських окупантів у живій силі. Про це пише український паблік Ukraine context, який пов’язують із головою ОП Кирилом Будановим.

За даними каналу, за підсумками жовтня РФ втратить понад 50 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими.

"І це і є ті самі "реалії на землі", про які чомусь останнім часом не згадує російське керівництво", – зазначає канал.

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Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, протягом 21 жовтня російські загарбники зазнали рекордних добових втрат у живій силі за весь час повномасштабної війни. За даними відомства, РФ втратила 2250 військових. Також у Генштабі зазначили, що 3 з 5 найбільш результативних днів з початку війни за кількістю російських втрат відбулися в період з вересня по жовтень 2026 року:

21.10.2026 – 2250 осіб;

19.12.2024 – 2200 осіб;

18.10.2026 – 2100 осіб;

27.09.2026 – 2090 осіб;

28.11.2024 – 2030 осіб.

Загалом з початку року російські окупанти вже втратили близько 363 820 осіб на війні в Україні. А загальні втрати загарбників з початку повномасштабного вторгнення вже досягли позначки в 1 572 790 окупантів.

Втрати РФ

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ втрачає близько 43 тисяч осіб на місяць у війні проти України. Він зазначив, що ця кількість – найбільша за весь час війни. Також президент повідомив, що співвідношення втрат становить від 1 до 7, й до 1 до 10.

Водночас аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що попри рекордні втрати, РФ протягом останніх пів року втрачає майже вдвічі більше територій, ніж Україна. За цей проміжок часу Сили оборони звільнили 300 квадратних кілометрів території, тоді як РФ захопила 175,54.

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