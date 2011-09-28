Таксисти: під прикриттям Євро-2012 триває захоплення ринку

Профспілка таксистів України побоюється монополізації ринку таксі в чотирьох містах, які приймають чемпіонат Євро-2012. Про це в коментарі УНІАН у телефонній розмові сказав голова профспілки Василь ПОПИК.

«Ми дуже обурені, що все робиться незрозуміло, «під килимом». Ми не хочемо, щоб, прикриваючись Євро, була монополізація ринку таксі в чотирьох містах, а це реально відбувається», - сказав він.

В.ПОПИК повідомив, що сьогодні в нього відбудеться зустріч з гендиректором аеропорту «Бориспіль» щодо умов для таксистів в аеропорту.

«Дуже непрозорий ринок. Був якийсь конкурс, невідомо який і невідомо хто його проводив, невідомо яка компанія. Виявляється, був конкурс на службу таксі в «Борисполі». Ми - ні сном, ні духом. І, відповідно, до мене підходять мої члени профспілки... Ось людина, яка купила нову машину, каже: у мене клімат-контроль і таксометр, чому я - ліцензійний перевізник, який платить податки, чому я не можу привезти клієнта в аеропорт «Бориспіль» і там забрати клієнта, який прилетів? Що мені йому відповісти?», - запитав В.ПОПИК.

За його словами, таксисти сподіваються на рівні умови для учасників ринку і розраховують сісти за стіл переговорів, аби вирішити цю проблему. «Які наші вимоги? Однакові умови... Ми розуміємо, що для того, щоб зустрічати гостей Євро, треба, щоб були нормальні машини, нормальні умови. Тому ми кажемо: сідаємо за стіл переговорів, виробляємо додаткові умови, і хто відповідає їм - має право бути там. Якщо це сприймається - тоді все добре», - сказав він.

За словами В.ПОПИКА, якщо до проблем таксистів не прислухатимуться - розглядатиметься питання про акції протесту аж до перекриття руху транспорту.

«А що ми можемо робити? Страйкувати ми не можемо, бо наш страйк - мертвому припарка. У нас єдиний механізм впливу на владу - це жорсткі акції перекриття руху транспорту. Якщо нас доведуть до цього, не чутимуть нас, то ми будемо змушені піти на ці кроки», - сказав він.

При цьому він додав, що проблеми, що існують у «Борисполі», це тільки 5% від проблем, які є в таксистів в Україні. «У нас дуже багато проблем: відсутнє законодавство і, виходячи з цього, 80% ринку в тіні, у нас низькі тарифи, найдешевше таксі в Європі, тобто ринок пересичений таксі. І відповідно, таксисти, аби заробити, мають працювати більше 15 годин на добу. Тобто, є серйозні проблеми», - сказав В.ПОПИК.

За його словами, важливою проблемою є відсутність стоянок для таксі в Києві. «Це, мабуть, єдина столиця Європи, де, можливо, ми і пригадаємо 2-3 стоянки таксі. До останнього моменту була стоянка біля залізничного вокзалу, біля центрального входу, - прибрали, зробили платне паркування», - сказав В.ПОПИК.

Він підкреслив, що вирішенню проблем сприятиме прийняття закону про таксі в Україні.

«Але решта проблем вирішується: ми контактуємо з Мінінфраструктури, вони нарешті підготували проект закону про таксі, ми зараз його правимо, дивимося і наполягатимемо, щоб його дуже швидко Кабмін направив у Верховну Раду, і його прийняли. Там - чіткий контроль, усе правильно і прозоро», - зазначив голова профспілки.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що в жовтні в «Борисполі» почне працювати нова служба таксі. Організація роботи єдиного таксі проводиться в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012.

Для забезпечення роботи цієї служби «Укрзалізниця» і аеропорт «Бориспіль» мали намір купити 500 автомобілів. Заявлялося, що ці автомобілі будуть обладнані кондиціонерами, сучасними лічильниками та іншими пристроями, необхідними для швидкого і комфортного проїзду пасажирів.

Б.КОЛЕСНІКОВ раніше заявляв, що, дізнавшись про ці плани, свої послуги державі запропонували відразу кілька приватних компаній-перевізників, проте, оскільки немає повної впевненості в їх можливості виконати свої зобов`язання, їм було відмовлено.

7 вересня газета «Сегодня» написала, що в аеропорту «Бориспіль» з`явилося єдине таксі: адміністрація аеропорту підписала з компанією «Еліт-таксі» договір на обслуговування пасажирів. «Фірма пройшла конкурс і виявилася найкращою за всіма зазначеними критеріями», - розповіла прес-секретар аеропорту Оксана ОЖИГОВА.

Щоб сторонні таксі не могли під`їхати до будівлі аеропорту, всім легальним видали магнітні картки, які відкривають шлагбаум на в`їзді. Диспетчери аеропорту по гучному зв`язку радять пасажирам вибирати тільки легальне таксі. А із сторонніми водіями бореться «Беркут».