BMW вилетів на зустрічну та врізався у вантажівку: загинули 4 людей

У Полтавській області при зіткненні іномарки з вантажівкою загинули 4 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 21-й годині в м. Миргород.

Водій легкового автомобіля „BMW-730” виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем „КамАЗ-6515”. Внаслідок ДТП загинуло 4 особи.

За фактом події ведеться слідство.

Загалом в Україні за минулу добу сталося 115 дорожній аварій, в яких 14 осіб загинули, 154 – постраждали.