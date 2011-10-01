BMW вилетів на зустрічну та врізався у вантажівку: загинули 4 людей
10:47, 01 жовтня 2011Разное
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Трагедія у Миргороді
У Полтавській області при зіткненні іномарки з вантажівкою загинули 4 особи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 21-й годині в м. Миргород.
Водій легкового автомобіля „BMW-730” виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем „КамАЗ-6515”. Внаслідок ДТП загинуло 4 особи.
За фактом події ведеться слідство.
Загалом в Україні за минулу добу сталося 115 дорожній аварій, в яких 14 осіб загинули, 154 – постраждали.
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