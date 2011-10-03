Конкретні пацани шукають даху в Європі для захисту від російських братків

Переможців помаранчевих в Україні називають біло-синіми, це колір їхнього прапора, конкретними пацанами і братками – через їхні біографії та манери. Що вони заграватимуть з Європою, очікувалося, але що так напористо, до комізму – не думав ніхто. Приймай нас – і все, ми, мовляв, дозріли. Зайнята своїми справами Європа не відчуває навіть здивування. Вона пропустила момент для цього найважливішого з людських відчуттів, її застали зненацька. Припускала, що пацани, як і обіцяли своєму виборцю, зближатимуть і зближатимуть Україну з Росією. Вони так, власне, і роблять, але тільки з однієї точки зору: внутрішніх порядків.

Повертається окупаційна влада – не у викривальному сенсі, а по суті. Голову адміністрації на ввіреній йому, як комендантові, території, підкоряється все живе: від попів до гуртків філателістів. Учителів, лікарів змушують передплачувати бажані режимові газети. Квитанції здаються директору школи, головлікарю, ті доставляють їх за місцем розташування комендатури. Широко використовується такий вид здирництва, як боротьба з корупцією. Порушується справа, а за пом`якшення наслідків стягується хабар. Суми запаморочливі. Європейці, з тих, що дурніші, вирячили очі на статистику: крива порушених справ і справді росте. Захоплення бізнесу, нарешті, впорядковано до норм життя. Щоб вирішити земельне питання поблизу моря, потрібно перед тим, як давати всі ті хабарі, зробити внесок до каси відомої партії. У розмовах не соромляться: "Ми прийшли зрубати бабло".

І при цьому, як сказано, спостерігається наполегливе прагнення верхів "у Європу". Чому не в Росію, не в Митний союз врешті-решт? Жодного з найвищих біло-синіх не можна запідозрити в українстві. Звичайні радянські сановники, з поганою російською мовою, не володіють українською та іншими. Ну, хай ви не хочете до Росії – залишайтеся самі по собі. Оголосіть, що вам ніхто не потрібен, що у вас своя демократія, свої цінності – спишіть це все з недавніх кремлівських текстів. Нічим поганим вам кожному окремо це не загрожує, Європа тільки зітхне з полегшенням. Коли заводиш цю розмову в коридорах влади, виглядаєш інопланетянином. Навіть губернаторські та міністерські рівні не виявляють інтересу ні до Європ, ні до Азіоп. Це – діло вождів, та й не діло – промови. Їм пишуть, вони проголошують. Ми, зі свого боку, дерибанимо бюджет, збираємо данину, частину залишаємо собі, частину віддаємо в общак, суворо витримуючи пропорцію, бо за крисятництво – секір-башка. Журналісти теж не схильні нічого ускладнювати. "Конкретні пацани, вони і є конкретні пацани. Політтехнологи їх переконали, що коли промовляти певні слова, то їм відвалять хороші бабки. Хто відвалить? Лох. Захід – це лох, ще Ленін учив. А не розвести лоха – себе не поважати".

З більш-менш серйозних міркувань головне стосується експортних інтересів декількох олігархів: металургійних і хімічних передовсім. Вони, мовляв, диктують вищим посадовцям їхні європейські пісні. Чому "більш-менш", а не просто серйозні міркування? Бо все-таки важко уявити собі, що найбільші ділки не розуміють усієї хисткості своїх сподівань. Дивовижно, але навіть опозиція вважає, що після того, як європейський лох дасть себе розвести, пацани стануть звичайними людьми. "Що, відправлять себе за ґрати з конфіскацією?" – "Ну, це було б занадто". – "А що не занадто? Скасують цензуру? Перестануть дерибанити бюджет і брати хабарі? Відмінять примусову передплату на свої друковані органи?" – "Ось! Оце останнє можуть зробити. Цілком!" Що було б немало. Усунення одного цього елемента окупаційного режиму могло б помітно змінити життя.

А якщо без сатири й гумору, то пацани, звичайно, знають, що до Європи їм, як пішки до Аргентини, але знають вони й інше: що російські братки, якщо й далі залишатися без захисту, відберуть у них все. Потрібен дах, а це може бути тільки Європа, ЄС, те саме НАТО, проти якого так репетували, коли боролися з помаранчевими.

Анатолій Стріляний, Радіо «Свобода», російська служба